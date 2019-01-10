Стало известно, с кем глава Amazon изменил жене
Стало известно, что глава Amazon Джефф Безос разводится с женой Маккензи из-за измены. Об этом сообщает Radar Online.
По данным портала, последние восемь месяцев Безос встречался с Лорен Санчес, женой влиятельного голливудского агента Патрика Уайтселла. Отмечается, что глава Amazon тайно отправлял любовницу на курорты на своем частном самолете, отправлял ей непристойные сообщения и селфи эротического характера.
Ранее СМИ подсчитали, сколько Маккензи Безос получит после развода.