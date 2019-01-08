Заключенные в США дали Ким Кардашьян прозвище и завалили ее письмами

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Американская телезвезда Ким Кардашьян ежедневно получает тысячи писем от заключенных из тюрем США ежедневно, передает TMZ.

По словам источника, заключенные по всей стране обращаются к Кардашьян за помощью, в надежде, что она сможет поспособствовать их освобождению.

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Также сообщается, что Кардашьян получила прозвище в среде заключенных — «Принцесса тюремной реформы».

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