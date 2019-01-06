СМИ нашли доказательства беременности солистки «Фабрики»
Солистка российской группы «Фабрика» Александра Савельева беременна. Об этом сообщает Starhit.
Как отмечает издание, видео, сделанное на одном из выступлений группы, наглядно показывает, что Савельева в положении. Ее округлившийся живот заметен, несмотря на просторный балахон, что позволяет сделать вывод о том, что певица находится на большом сроке.
Ранее американская актриса и стендап-комедиантка Эми Шумер в оригинальной форме сообщила о беременности.