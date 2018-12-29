Лукашенко станцевал с «Мисс Беларусь»

Президент Белоруссии Александр Лукашенко станцевал с победительницей национального конкурса красоты Марией Василевич. Об этом сообщается на сайте белорусского лидера.

В пятницу, 28 декабря, Лукашенко принял участие в первом Республиканском новогоднем балу для молодежи, который прошел во дворце Независимости в Минске.

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«Этот бал - своего рода подарок за усердие, трудолюбие, отличную учебу, за вашу инициативность. Здесь лучшие их лучших», — заявил президент в начале мероприятия.

Ранее сообщалось, что Лукашенко встретится с президентом России Владимиром Путиным перед Новым годом.