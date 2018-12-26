Принц Чарльз рассказал о любви к русской музыке

Британский принц Чарльз признался в любви к русским православным песнопениям. Об этом сообщает газета The Guardian.

По его словам, они входят в список его музыкальных пристрастий.

Он также рассказал, что является большим поклонником творчества Леонарда Коэна.

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«Мне всегда нравился голос Леонарда Коэна и его манера исполнения в целом», — подчеркнул принц Чарльз.

Ранее сообщалось, что в рождественском обращении Елизаветы II нашли скрытое послание.