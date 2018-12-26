Британцев не впечатлила рождественская речь Елизаветы II возле золотого рояля

Королева Великобритании Елизавета II произнесла свою ежегодную рождественскую речь возле золотого рояля, но в соцсетях сочли ее слова неубедительными, а кого-то они даже разозлили, пишет The Independent.

Монарх произнесла свою ежегодную рождественскую речь, в которой размышляла об аскетизме, Brexit, семье и единстве.

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Пользователи твиттера пришли к выводу, что речь была провальной.

Британцы подметили, что легко рассуждать о бедности, когда сидишь возле старинного золотого рояля. Судя по гневным постам в твиттере, многих это разозлило, несмотря на то, что инструмент является королевской реликвией. Также пользователи отметили, что речь Елизаветы II была лишена эмоций.

В конечном итоге некоторые призвали королеву в следующем году произнести речь перед продовольственным банком, чтобы отразить действительное состояние страны и ее самых бедных жителей.

Ранее сообщалось, что в рождественском обращении Елизаветы II нашли скрытое послание.