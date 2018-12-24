Рождественское письмо Линкольна с призывом к миру продали на аукционе

Письмо 16-го президента США Авраама Линкольна, которое тот к Рождеству отправил родственникам его жены, было продано на аукционе в США за $60 тыс., передает CNN.

Как отмечается, письмо было отправлено в период Гражданской войны с США 1861—1865 годов, причем родные его супруги жили в штате Арканзас и до войны владели рабовладельческой плантацией, с которой их выгнала армия северян.

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Сообщается, что в отправленном письме Линкольн призывал «не трогать их, пока мистер и миссис Крэйг (родственники супруги Линкольна. — «Газета.Ru») ведут себя как мирные и преданные граждане Соединенных Штатов». Также он призывал к объединению разрозненной войной страны.

По имеющимся данным, Линкольн написал письмо за несколько дней до Рождества в 1863 году.

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