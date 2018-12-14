CNN: рейтинг одобрения Меланьи Трамп упал на 11%

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Рейтинг одобрения первой леди США Меланьи Трамп в декабре упал на 11%, передает американский телеканал CNN со ссылкой на результаты собственного опроса.

В октябре рейтинг одобрения Меланьи Трамп держался на уровне 54%, спустя два месяца он упал до 43%.

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11-процентное падение рейтинга имеет значение, поскольку большую часть текущего года положительный рейтинг держался между 40% и 50%. Однако в отличие от президента США Дональда Трампа, рейтинг одобрения которого непрерывно держится на уровне 40%, общественное мнение в отношении первой леди изменилось, констатирует телеканал.

Пик популярности Меланьи Трамп приходился на май этого года, после первого официального государственного ужина в Белом доме. Тогда ее рейтинг одобрения достиг 57%. Самый низкий уровень одобрения Меланьи Трамп был перед инаугурацией Трампа — в январе 2017 года — тогда он составлял 36%, отмечает CNN.

Телеканал отмечает, что в последние недели первая леди США стала чаще появляться с супругом Дональдом Трампом на мероприятиях, а также сопровождать его во время поездок. Кроме того, Меланья Трамп активнее комментировала политические вопросы, добавляет CNN.