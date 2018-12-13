Трамп отчитал дочь Бжезинского за гомофобную шутку про Помпео
Президент США Дональд Трамп в твиттере раскритиковал журналистку MSNBC Мику Бжезински за гомофобное высказывание в адрес американского госсекретаря Майка Помпео.
По его словам, дочь Збигнева Бжезинского необходимо убрать с телевидения за использование «ужасных терминов».
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Он также поддержал посла США в ФРГ Ричарда Гренелла, который выступил с критикой в адрес журналистки.
Трамп подчеркнул, что Гренелл «нашел в себе» смелость заняться этим вопросом.