Трамп отчитал дочь Бжезинского за гомофобную шутку про Помпео

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Президент США Дональд Трамп в твиттере раскритиковал журналистку MSNBC Мику Бжезински за гомофобное высказывание в адрес американского госсекретаря Майка Помпео.

По его словам, дочь Збигнева Бжезинского необходимо убрать с телевидения за использование «ужасных терминов».

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Он также поддержал посла США в ФРГ Ричарда Гренелла, который выступил с критикой в адрес журналистки.

Трамп подчеркнул, что Гренелл «нашел в себе» смелость заняться этим вопросом.

Ранее в Белом доме объяснили нападки Трампа на журналистов.