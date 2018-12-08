Mail: принц Уильям с супругой не пришли на встречу с принцем Гарри и Меган Маркл
Принц Уильям и Кейт Миддлтон не пришли на заседание Королевского фонда, на котором присутствовали принц Гарри и Меган Маркл, передает Daily Mail.
По данным издания, они отменили свой визит.
Как отмечается, принц Гарри с супругой, напротив, были на торжественном мероприятии до конца.
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«Гарри и Меган Маркл не только пришли, но и остались на рождественскую вечеринку для персонала», — рассказал источник.
Собеседник издания выразил сожаление, что принц Уильям и Кейт Миддлтон не пришли в Королевский фонд.
Ранее сообщалось, что принц Гарри обвинил принца Уильяма в разрушении отношений с Маркл.