Итальянцы расстроились из-за уродливой рождественской елки в центре Рима

Жители Рима раскритиковали главное новогоднее дерево в центре города, на площади пьяцца Венеция, пишет The Local.

По мнению горожан, установленная ель выглядит изношенной. Ее ветки помяты, а где-то вовсе отсутствуют. По словам итальянцев, рождественское дерево выглядит еще хуже, чем знаменитая уродливая елка в прошлом году за €50 тыс.

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Тогда местные жители сравнили ее с «туалетной щеткой». Как они прозвали елку в этом году — пока не известно.

Тем не менее, в компании, ответственной за установку дерева, заявили, что некоторые ветви были специально сложены для транспортировки и к празднику их приведут в порядок. К тому же дерево, высотой более 20 метров, еще украсят свыше 60 тыс. энергосберегающих лампочек.

Ранее в 2016 году римскую елку признали «самой уродливой» в мире.