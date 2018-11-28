Иванка Трамп отреагировала на сравнение с Хиллари Клинтон

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Дочь президента Соединенных Штатов Дональда Трампа Иванка прокомментировала сравнение с бывшим кандидатом в президенты Хиллари Клинтон из-за использования личной электронной почты в служебных целях. Об этом сообщает MedeaIte.

По ее словам, использовать личную почту для деловой переписки не запрещено, если письма заархивированы и в них не содержится конфиденциальная информация.

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«В моем случае все письма находятся на сервере Белого дома… Мои электронные письма не удалялись, и в их содержании также не было ничего конфиденциального», — сказала Трамп.

Она подчеркнула, между ее перепиской и ситуацией с Клинтон нет никакого сходства.

В начале марта 2015 года газета New York Times сообщила, что Хиллари Клинтон на посту госсекретаря США пользовалась личной почтой для деловой переписки. Она отправила по меньшей мере четыре сообщения с секретной информацией со своего личного почтового сервиса в то время.