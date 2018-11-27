Стали известны подробности отношений короля Малайзии с российской моделью
Источник в администрации королевского дворца рассказал подробности об отношениях короля Малайзии Мухаммеда V с россиянкой, на которой король женился в Москве в конце прошлой недели, сообщает РИА «Новости».
По словам источника, король Малайзии более года регулярно посещал свою невесту в России.
«Насколько мне известно, невеста Его Величества приняла ислам, и их свадьба состоялась на днях в Москве», — рассказал он.
Статус супруги короля источник отказался комментировать. По его словам, этот вопрос будет решаться королем и Советом правителей. В настоящее время супруга короля получит ненаследственный почетный титул «Датин», который автоматически дается супруге высокопоставленного гражданина Малайзии, имеющего почетные титулы и не зависит от происхождения.
Султан Мухаммед V ранее был женат один раз, пара развелась более 10 лет назад.
Ранее сообщалось, что «Мисс Москва — 2015» Оксана Воеводина вышла замуж за короля Малайзии.