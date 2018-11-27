Стали известны подробности отношений короля Малайзии с российской моделью

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Источник в администрации королевского дворца рассказал подробности об отношениях короля Малайзии Мухаммеда V с россиянкой, на которой король женился в Москве в конце прошлой недели, сообщает РИА «Новости».

По словам источника, король Малайзии более года регулярно посещал свою невесту в России.

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«Насколько мне известно, невеста Его Величества приняла ислам, и их свадьба состоялась на днях в Москве», — рассказал он.

Статус супруги короля источник отказался комментировать. По его словам, этот вопрос будет решаться королем и Советом правителей. В настоящее время супруга короля получит ненаследственный почетный титул «Датин», который автоматически дается супруге высокопоставленного гражданина Малайзии, имеющего почетные титулы и не зависит от происхождения.

Султан Мухаммед V ранее был женат один раз, пара развелась более 10 лет назад.

Ранее сообщалось, что «Мисс Москва — 2015» Оксана Воеводина вышла замуж за короля Малайзии.