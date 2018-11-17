Подруга Меган Маркл рассказала о ней историю из «другой жизни»

Американская актриса и певица Мэнди Мур поделилась ностальгической историей о супруге принца Гарри Меган Маркл. Об этом сообщает Fox News.

Как отмечается, во время одного из интервью Мур показали старую фотографию 2006-го года, на которой она запечатлена с несколькими людьми, в том числе с Маркл.

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Подчеркивается, что актриса очень удивилась, увидев снимок, после чего рассказала историю их знакомства. По ее словам, Мур была задействована в фильме, продюсером которого был бывший муж Меган Маркл, и они проводили с ней много времени. Актриса отметила, что это было «словно в другой жизни».

«Она прекрасная, щедрая женщина», — подчеркнула Мур.

Актриса добавила, что очень рада тому, как сложилась жизнь Маркл.

Ранее сообщалось, что Меган Маркл в Новой Зеландии узнала в толпе давнюю поклонницу.