Подруга Меган Маркл рассказала о ней историю из «другой жизни»
Американская актриса и певица Мэнди Мур поделилась ностальгической историей о супруге принца Гарри Меган Маркл. Об этом сообщает Fox News.
Как отмечается, во время одного из интервью Мур показали старую фотографию 2006-го года, на которой она запечатлена с несколькими людьми, в том числе с Маркл.
Подчеркивается, что актриса очень удивилась, увидев снимок, после чего рассказала историю их знакомства. По ее словам, Мур была задействована в фильме, продюсером которого был бывший муж Меган Маркл, и они проводили с ней много времени. Актриса отметила, что это было «словно в другой жизни».
«Она прекрасная, щедрая женщина», — подчеркнула Мур.
Актриса добавила, что очень рада тому, как сложилась жизнь Маркл.
Ранее сообщалось, что Меган Маркл в Новой Зеландии узнала в толпе давнюю поклонницу.