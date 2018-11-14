NBC: главе администрации Трампа грозит отставка после конфликта с Меланьей Трамп

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Президент США Дональд Трамп намерен отправить в отставку руководителя аппарата Белого дома Джона Келли, сообщает NBC.

Уточняется, что у Келли сложились напряженные отношения как с самим президентом, так и с рядом чиновников. Кроме того, на увольнении Келли также настаивает первая леди Меланья Трамп.

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По данным телеканала, Меланья неоднократно просила Джона Келли назначить на должности в администрацию несколько своих помощников, однако он месяцами не отвечал на ее запросы.

Узнав об этом, Трамп пришел в ярость и потребовал от Келли найти места для людей Меланьи, так как у первой леди очень мало сотрудников в аппарате Белого дома.

Ранее сообщалось, что Меланья Трамп потребовала увольнения Миры Рикардел, которая является заместителем Джона Болтона, советника Трампа по национальной безопасности.