Самая сексуальная женщина планеты стала матерью

Американская актриса и модель Кейт Аптон родила девочку. Об этом в инстаграме сообщил ее муж Джастин Верландер.

Как отмечается, ребенок родился 7 ноября. Девочку назвали Женевьева Аптон Верландер.

«Добро пожаловать в мир, Женевьева Аптон Верландер. Ты украла мое сердце в первую же секунду, как я тебя встретил», — написал Верландер.

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Ранее сообщалось, что Аптон впервые станет матерью.

Аптон вышла замуж за отца своего будущего ребенка бейсболиста Джастина Верландера осенью 2017 года. В 2018 году модель возглавила список самых сексуальных женщин планеты по версии журнала «Maxim».