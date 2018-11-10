Лесные пожары в Калифорнии добрались до дома Ким Кардашьян

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Сильные лесные пожары в Калифорнии повредили особняк Ким Кардашьян и Канье Уэста, а также дом Кейтлин Дженнер, сообщает Daily Mail.

По данным издания, особняк был почти полностью разрушен.

Также сообщается, что огонь приближается к дому певицы Lady Gaga, расположенному в Малибу.

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Кроме того, актер Уилл Смит разместил видеоролик у себя в инстаграме, в котором выражал беспокойство, что его дом также будет поражен пламенем.

Ранее сообщалось, что в Малибу была объявлена эвакуация из-за лесных пожаров.