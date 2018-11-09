Главред «Медузы» ушел в отставку на фоне скандала

Главный редактор интернет-издания «Медуза» Иван Колпаков объявил о своей отставке. Об этом сообщила «Медуза».

«Это единственный способ остановить кризис вокруг редакции и минимизировать репутационный ущерб», — заявил Колпаков.

Исполняющим обязанности главного редактора назначена Татьяна Ершова, ранее занимавшая должность управляющего редактора «Медузы».

Ранее Иван Колпаков был временно отстранен от должности после обвинения в неподобающем поведении. После этого совет директоров «Медузы» вернул к работе главреда Ивана Колпакова, отстраненного за неподобающее поведение.