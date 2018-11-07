Рассказавший о харассменте в отношении своей жены сотрудник «Медузы» уволился

Сотрудник «Медузы», заявивший о непристойном поведении главреда издания Ивана Колпакова в отношении своей жены, уволился по собственному желанию, передает РИА «Новости».

Об этом сообщила генеральный директор проекта Галина Тимченко.

Она рассказала, что данный сотрудник предупреждал, что если Иван Колпаков останется главредом, он уволится.

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«Вчера я спросила его, каково его решение, и предложила три варианта: остаться и продолжать работать (был вариант и удаленной работы), уйти по соглашению сторон с компенсацией или уволиться по собственному желанию, если у него оно не пропало. Сегодня он выбрал третий вариант», — рассказала Тимченко.

Ранее совет директоров «Медузы» вернул к работе главреда Ивана Колпакова, отстраненного за неподобающее поведение.