Отстраненный за харассмент главред «Медузы» возвращается к своим обязанностям

Совет директоров «Медузы» вернул к работе главреда Ивана Колпакова, отстраненного за неподобающее поведение, передает РИА «Новости».

Уточняется, что совет посчитал достаточным наказанием временное отстранение Колпакова.

«Это разовый инцидент. Проблема не носит системный характер. Колпаков никогда не позволял себе такого в прошлом», — говорится в сообщении.

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В издании уточнили, что Колпаков на корпоративе по случаю дня рождения издания неподобающим образом вел себя в отношении жены одного из сотрудников «Медузы».

На время отстранения Колпакова пост главреда занимала Галина Тимченко.