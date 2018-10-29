Японская принцесса Аяко вышла замуж за простолюдина

Принцесса Аяко, дочь двоюродного брата императора Японии, вышла замуж за сотрудника судоходной компании в токийском храме Мэйдзи, сообщает Japan Today.

Согласно японским традициям, женщины, сочетавшиеся браком с простолюдином, перестают быть членами императорской семьи.

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Аяко попрощалась с императором и выразила надежду, что будет помогать своим родственникам уже в качестве бывшего члена семьи.

Ранее в британской королевской семье был заключен первый однополый брак.