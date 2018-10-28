Финская журналистка раскритиковала «Модный приговор» за отношение к женщинам

Журналистка финской телерадиовещательной компании Yle Черстин Крунвалль возмутилась отношением к женщинам, которое демонстрируется в российской телепередаче «Модный приговор».

В частности, она обратила внимание на то, что героини передачи — «женщины, которые выглядят недостаточно хорошо», а сама передача построена как судебное разбирательство. По ее словам, героинь передач ставят в положение женщин, которые всегда неправы, в то время как их единственным недостатком является недовольство супруга. Крунвалль указывает на то, что несмотря на жалобы женщины, суд и публика всегда остаются на стороне ее супруга.

Он отметила, что в Финляндии есть аналогичный шоу с преображением женщин, однако в них женщина становится красивой для себя самой, в то время как в российской передаче она всегда должна угождать мужчине.