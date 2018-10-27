Участница конкурса красоты рухнула в обморок после победы

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Парагвайка Клара Соса потеряла сознание на сцене сразу после того, как ее объявили победительницей конкурса красоты Miss Grand International 2018. Видео инцидента опубликовано в ютьюбе.

На видео запечатлен момент, когда две участницы конкурса стоят напротив друг друга и держатся за руки в ожидании, когда будет названа победительница. После того, как ведущий объявил победу Соса, она, видимо, не справившись с напряжением, потеряла сознание.

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ABS-CBN News отмечает, что через некоторое время Соса пришла в себя и продолжила участие в церемонии награждения.

Ранее сообщалось, что «Мисс Украина – 2018» лишилась короны и титула из-за лжи.