Вдова Дэвида Боуи поклялась не выходить замуж после его смерти
Вдова Дэвида Боуи модель Иман Абдулмаджид рассказала, что пообещала никогда не выходить замуж после смерти певца. Об этом сообщает Page Six.
По словам 63-летней Иман, она часто чувствует себя одиноко, но не заинтересована в новых отношениях.
«Я никогда не выйду замуж снова. На днях я упомянула своего мужа в разговоре, и меня спросили: «Вы имеете в виду своего покойного мужа?» Я сказала: нет, он всегда будет моим мужем», — рассказала модель.
Ранее сообщалось, что в Великобритании задержали подозреваемого в осквернении памятника Боуи.