Принц Гарри и Меган Маркл не смогли с первого раза приземлиться в Сиднее

Самолет, на котором принц Гарри с супругой Меган Маркл должны были перелететь из Тонго в Австралию, прервал посадку в Сиднее, сообщает Sky News.

Сообщается, что причиной для вынужденной отмены посадки стал другой самолет, находившийся в то время на взлетно-посадочной полосе, который медленно перемещался.

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Пилот самолета затем пошутил, что после второй попытки посадить самолет пассажиры смогут наконец полюбоваться прекрасными видами на Сидней.

Ранее в октябре в самолет с принцем Гарри и Меган Маркл на борту ударила молния.