Бэнкси рассказал о задумке с измельченной картиной

Британский художник Бэнкси опубликовал видео, на котором рассказал подробности об уничтожении картины «Девочка с шаром», передает РИА «Новости».

На записи показан процесс конструирования рамы со встроенным шредером.

В конце видео показано, как механизм полностью разрезает картину на полоски, которые падают на пол. После этого появляется текст «На репетициях срабатывало каждый раз».

Работа Бэнкси «Девочка с шаром» после удара молотка на аукционе Sotheby's самоуничтожилась с помощью механизма, спрятанного в раме. Шредер разрезал картину до середины.