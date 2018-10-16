Офис Меланьи Трамп отреагировал на клип с ее раздетым двойником

Представитель офиса первой леди США Стефани Гришем в твиттере отреагировала на клип рэпера T.I., в котором снялась обнаженная двойник супруги президента США Меланьи Трамп.

«Как это может быть приемлемым? Отвратительно», — написала Гришем.

Она также призвала к бойкоту самого рэпера.

В клипе рэпер сидит в президентском кресле в Овальном кабинете, а напоминающая Меланью Трамп женщина исполняет стриптиз, снимая куртку с надписью «Мне реально наплевать», которую настоящая первая леди надела перед тем, как посетить центры для несовершеннолетних на границе США в июне.