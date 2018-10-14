Российскую модель обокрали на светском мероприятии в Москве

Российскую модель Анну Калашникову ограбили, когда она была на светском мероприятии. Об этом сообщает «Стархит».

Как отмечается, модель была на презентации клипа своей подруги. Она оставила сумку на столе для того, чтобы пообщаться с журналистами и пофотографироваться. Когда она вернулась, оказалось, что из сумки пропал телефон.

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«А открыв ее (сумку. — Газета.Ru) поняла, что оттуда пропал новенький IphoneXI, только-только поступивший в продажу», — рассказала Калашникова.

Она добавила, что сильно расстроилась, так как не успела попользоваться телефоном.

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