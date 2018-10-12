Внучка Елизаветы II принцесса Евгения вышла замуж

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В Великобритании внучка королевы Елизаветы II принцесса Евгения Йоркская вышла замуж.

Избранником принцессы стал бывший менеджер ночного клуба 32-летний Джек Бруксбэнк. Бруксбэнк познакомился с принцессой на швейцарском горнолыжном курорте Вербье в 2010 году, ему было 24 года, а ей — 20 лет.

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Церемония прошла в часовне Святого Джорджа в Виндзоре. На празднике присутствуют все члены королевской семьи, кроме супруги принца Чарльза.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию торжества.

28-летняя Евгения является младшей дочерью принца Эндрю Йоркского и его бывшей жены Сары Фергюсон, она девятая в очереди на престол.