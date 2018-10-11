Вещи Ростроповича и Вишневской выставят на торги за £3,5 млн

Частную коллекцию российской оперной певицы Галины Вишневской и ее супруга виолончелиста Мстислава Ростроповича выставят на аукцион. Об этом сообщается на сайте Sotheby's.

Отмечается, что их коллекция состоит и более чем из 300 произведений искусства, мебели, ювелирных украшений, книг и музыкальных инструментов, на которых играл Ростропович. Стоимость предметов оценивается в £3,5 млн ($4,6 млн).

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«Аукцион даст возможность взглянуть на их удивительную совместную жизнь», — говорится в заявлении аукционного дома.

Ранее сообщалось, что первая из известных записей британского рок-певца Дэвида Боуи была продана на аукционе в Великобритании за £39,4 тыс. ($51 тыс.).