Умерла личный стилист принцессы Дианы

На 75 году жизни скончалась Анна Харви, которая была личным стилистом принцессы Дианы и редакционным директором Vogue. Об этом сообщается на сайте британской версии модного журнала.

Отмечается, что она присоединилась к команде Vogue в качестве редактора отдела моды в 1977 году. Также она сотрудничала с журналом Tatler, а в 1996 году вернулась в Vogue в качестве заместителя главного редактора. Находясь на этом посту, Харви участвовала в запуске журнала в европейских и азиатских странах, в том числе в России, Индии и Китае.

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С принцессой Дианой Харви познакомилась в 1980 году и помогала ей создавать имидж после объявления о помолвке с принцем Чарльзом.

Ранее во Франции скончался основатель французского модного дома Givenchy Юбер де Живанши.