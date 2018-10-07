Кортни Кардашьян забанила пользователей инстаграма за критику ее образа жизни

Фотомодель Кортни Кардашьян заблокировала ряд пользователей, которые писали в ее инстаграме, что она не работает и не ухаживает за своими детьми. На это обратило внимание издание Page Six.

По данным издания, тролли высмеяли пост Кардашьян, в котором она выложила свою фотографию в купальнике и отметила, что «иногда тебе нужно взять выходной».

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В ответ на эту публикацию некоторые пользователи написали, что Кардашьян ведет безработный образ жизни.

«Сестренка, ты же никогда не работала, LMAO (смеялся как бешеный. — «Газета.Ru»)», — написал один из пользователей.

Кардашьян раскритиковала эту точку зрению и заявила, что заключила подряд «шесть бизнес-сделок», воспитывает «трех чудесных детей» и заблокировала пользователя. Так же она поступила с некоторыми другими комментаторами.

Ранее стало известно, что Кортни Кардашьян рассталась с возлюбленным.