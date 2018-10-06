Первая леди США Меланья Трамп ответила на критику своего внешнего вида во время визита в Африку, передает Hollywood Reporter.

«Мне бы хотелось, чтобы люди обращали внимание на то, что я делаю, а не на то, что я ношу», — Сказала Меланья Трамп.

Ранее газета The New York Times раскритиковала супругу президента США Меланью Трамп за одежду, которую первая леди надела в ходе визита в Африку. Супруга президента прибыла в Кению в белоснежной рубашке и белой шляпе, что, по мнению газеты, является «символом европейского колониализма» и вызывает ассоциации с эксплуатацией африканцев.