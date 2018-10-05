На охранника Ким Кардашьян подали в суд за плохую работу

Против телохранителя американской телезвезды Ким Кардашьян-Уэст подали иск в связи с ее ограблением, которое произошло в Париже в 2016 году. Об этом сообщает TMZ.

Отмечается, что с иском против Паскаля Дувьера обратилась страховая компания AIG. В компании вынуждены была компенсировать Кардашьян стоимость похищенных украшений, но считают, что ограбление произошло из-за халатности Дувьера.

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Как уточняется, в день ограбления Дувьер сопровождал сестер Кардашьян в клуб, а она находилась в отеле в одиночестве. Кроме того, охранник проигнорировал ряд недочетов в системе безопасности отеля. В настоящее время страховая компания хочет взыскать с него $6,1 млн.

Ранее сообщалось, что охраняемый особняк Анастасии Заворотнюк в поселении Марушкинском в Новомосковском округе ограбили злоумышленники.