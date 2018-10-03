В СМИ заговорили про «тайную свадьбу» Барбары Буш

В Нью-Йорке обсуждают приглашения на «тайное праздничное мероприятие» Барбары Пирс Буш и актера Крейга Коина, передает Page Six.

В приглашениях есть несколько подсказок о том, что может произойти 5 октября в люксовом лофте: «Присоединяйтесь к нам, чтобы поджарить Барбару и Крейга».

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Приглашенные гости считают, что это может быть «свадьба-сюрприз» или что пара, которая встречается около семи месяцев, может поделиться какими-то другими новостями.

Барбара Пирс Буш — дочка 43 президента США Джорджа Буша-младшего.