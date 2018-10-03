Американская актриса Эмма Стоун рассказала о борьбе с паническими расстройствами, передает CNN.

По словам актрисы, первый приступ паники произошел, когда ей было семь лет. Она находилась в гостях у друга, и в какой-то момент ей показалось, что дом загорелся и все умрут.

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«Это была паника, но я этого, разумеется, не знала. И это продолжалось следующие два года», — призналась Стоун.

Отмечается, что лечение помогло ей справиться с проблемой, но она все еще продолжает время от времени страдать от панических атак.

Ранее сообщалось, что Стоун предстанет в сериале «Маньяк» в роли новой сотрудницы больницы, которая попытается вытащить пациента психиатрической клиники из придуманного мира.