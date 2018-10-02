Кейт Миддлтон вышла из декрета в джинсах

Герцогиня Кембриджская Кейт Миддлтон появилась на публике в джинсах после шестимесячного декретного отпуска, сообщает британский таблоид Daily Mail.

36-летняя герцогиня посетила школу Sayers Croft Forest School, в которой детей знакомят с миром окружающей природы. Вместе со школьниками Миддлтон посетила и парк дикой природы на базе отдыха Паддингтон в Лондоне.

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Как видно по фотографиям, мать троих детей провела свое первое официальное мероприятие в джинсах, сером джемпере и куртке цвета хаки.

Во время встречи в учебном центре герцогиня Кембриджская смогла пообщаться с учениками, которые оказали ей теплый прием, пишет Daily Mail.

Ранее были опубликованы официальные фотографии с крестин принца Луи — сына Кейт Миддлтон.