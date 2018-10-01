Самый известный любовник Италии умер во время секса

«Самый известный любовник Италии» по версии итальянской газеты L'Espresso Маурицио Занфанти умер в возрасте 63 лет во время секса с 23-летней туристкой, сообщает Daily Mail.

Маурицио Занфанти получил прозвище «Ромео Римини» и, как утверждается, переспал более, чем с 6 тысячами женщин. Смертельный сердечный приступ случился с Занфанти в его имении во время очередных развлечений с туристками из Восточной Европы.

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Итальянские СМИ заявили, что именно так он и хотел бы уйти из жизни.

Занфанти начал свою «карьеру» в возрасте 17 лет, устроившись промоутером в ночной клуб под названием Blow Up. Работа заключалась в общении с молодыми женщинами на улице и и предложении зайти в клуб. Он хвастался, что в расцвете сил мог переспать с 200 женщинами за лето.

Подвиги Маурицио стали настолько известны, что некоторые из его любовниц возвели в его честь восковую статую в одном из городов Швеции.

В своем последнем интервью немецкой газете BILD в 2014 году Маурицио объявил об уходе на пенсию, сказав, что в свои 59 он стал слишком стар для «этого».

Ранее сообщалось, что Италия является самым популярным направлением для секс-туризма.