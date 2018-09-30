Титул «Мисс Финляндия — 2018» завоевала девушка с русскими корнями

В конкурсе «Мисс Финляндия — 2018» победила участница с русскими корнями — 23-летняя Алина Воронкова. Об этом пишет Iltalehti.

По данным издания, отец Воронковой — русский, а мать — ингерманландская финка. Девушка призналась, что в их семье принято разговаривать на русском языке.

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Воронкова также рассказала, что в школе она подвергалась нападкам из-за своего происхождения, и теперь намерена бороться с данной проблемой.

«Я хочу повлиять на проблему травли в школе в течение моего года в статусе «Мисс Финляндия», — добавила Воронкова.

Как отмечается, Алина Воронкова будет представлять Финляндию на конкурсе «Мисс Вселенная» в Таиланде.