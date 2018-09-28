Mirror рассказал о «третьей руке» Елизаветы II для приветствия публики

Королева Великобритании Елизавета II имеет «третью» — фейковую руку для приветствия публики, когда ее собственная устает от многочисленных взмахов во время мероприятий, пишет британский таблоид Daily Mirror со ссылкой на книгу Queen of the World («Королева мира»).

Отмечается, что несколько лет назад искусственную руку Елизавете II подарили австралийские студенты. Об этом в книге рассказала дочь монарха, принцесса Анна. Такой механизм должен помогать британской королеве, когда ее собственная рука устает от долгих приветствий на публике. Специальный предмет имеет деревянный рычаг, вверху которого установлена имитирующая ладонь перчатка.

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Между тем, автор книги Роберт Хардмэн рассказывает, что королева, возможно, отвезла этот подарок в свой замок Балморал в Шотландии. Автор книги полагает, что Елизавета II вряд ли когда-либо пользовалась фейковой рукой на публике, однако этот предмет, по его словам, cтал «любимой семейной шуткой» королевской четы.

Так, публичное приветствие 92-летней королевы Елизаветы II за 66 лет правления с ее легким взмахом ладони практически стал культовым, отмечает издание.