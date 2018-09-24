Константин Хабенский снова станет отцом
Российский актер Константин Хабенский станет отцом в третий раз. Об этом сообщает сайт kp.ru.
По данным издания, в МХИ им. Чехова, где служат оба актера, подтвердили информацию о прибавлении в их семье.
Как отмечается, жена Хабенского, Ольга Литвинова, скоро должна родить.
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При этом у пары в 2016 году родилась дочка Саша.
Ранее сообщалось, что 78-летний Эммануил Виторган снова готовится стать отцом.
По словам Виторгана, на этом он как отец останавливаться не собирается.