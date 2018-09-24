Кандидата Трампа в Верховный суд США обвинили в еще одном домогательстве

Предложенного президентом США Дональдом Трампом кандидата на включение в состав Верховного суда Бретта Кавано обвинили в еще одном сексуальном домогательстве. Об этом пишет The New Yorker.

Согласно имеющейся информации, инцидент произошел в 1983-1984 учебном году, когда Кавано был студентом Йельского университета.

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Уточняется, что Кавано обвинила Дебора Рамирез. По ее словам, на пьяной вечеринке в общежитии Кавано приставал к ней и заставлял прикасаться к себе, хотя она не давала на это согласия. Кавано отверг эти обвинения. В настоящее время проводится расследование.

Ранее женщина заявила, что Кавано приставал к ней на вечеринке в доме в штате Мэриленд. При этом речь также идет об инциденте, который произошел в начале 1980-х годов. Женщина также утверждает, что после этого ей пришлось обратится за медицинской помощью.