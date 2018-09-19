СМИ узнали об отношении Трампа к своей прическе

Американская порноактриса Сторми Дэниелс (настоящее имя — Стефани Клиффорд), утверждающая, что имела отношения с американским президентом Дональдом Трампом, в своей книге «Полное разоблачение» рассказала, что спросила американского лидера о его волосах. Об этом сообщает The Guardian.

По словам Дэниелс, Трамп знает, что его волосы «нелепые», поскольку у него есть зеркало. При этом многие звездные стилисты якобы предлагали ему привести прическу в порядок, но политик этого не хочет.

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«…это мое дело. Это моя отличительная особенность», — приводит Дэниелс слова Трампа.

Ранее сообщалось, что журналист Майкл Вулф в своей книге раскрыл секрет необычной прически президента США Дональда Трампа.