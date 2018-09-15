Невеста Бибера: я еще не замужем

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Возлюбленная певца Джастина Бибера, модель и телеведущая Хейли Болдуин заявила, что еще не вышла замуж. Об этом сообщает ET Online.

Ранее СМИ сообщили, что Бибер и Болдуин официально зарегистрировали брак в зале суда. По словам источников, знакомых с семьей певца, молодые планируют торжественную церемонию в церкви и празднование с друзьями и родными позже.

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«Я понимаю, откуда берутся слухи, но я еще не замужем», — написала девушка в твиттере в ответ на сообщения о свадьбе.

По данным портала, пара получила разрешение на брак, однако официальной церемонии бракосочетания не проводилось.