Модель Киру Майер облили кипятком в СИЗО

Инстаграм-модель Киру Майер, которая недавно получила полтора года колонии, сокамерницы в СИЗО облили кипятком. Об этом сообщает сайт kp.ru со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Источник предположил, что, по-видимому, кого-то из сокамерниц «манера поведения гламурной модели задела», после чего началась потасовка.

Реклама

«Сначала на словах, потом перешли к действиям. В Киру Майер плеснули горячим чаем из кружки. После этого девушку доставили с медчасть, решается вопрос о переводе в другую камеру», — добавил собеседник издания.

Адвокат модели Евгений Щеглов историю с кипятком комментировать не стал. Тем не менее он выразил надежду, что приговор ей будет пересмотрен.

Ранее Майер приговорили к одному году и шести месяцам колонии-поселения, ее признали виновной в нападении на сотрудников ГИБДД. В настоящий момент она продолжает находиться в СИЗО.