Звезда «Секса в большом городе» потерпела поражение

Синтия Никсон, звезда сериала «Секс в большом городе», проиграла праймериз действующему губернатору штата Нью-Йорк Эндрю Куомо. Об этом сообщает Associated Press.

Никсон — новичок в большой политике. Как отмечает агентство, она планировала привлечь на свою сторону либералов, которые хотят сместить нынешний истеблишмент. Кроме того, она публично заявляла, что готова возглавлять штат Нью-Йорк без зарплаты.

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Тем не менее Куомо заручился поддержкой влиятельных фигур в Демократической партии, например Хиллари Клинтон и Джо Байдена. Агентство указывает, что в своей предвыборной компании он рассказывал сторонникам о том, чего успел добиться на посту губернатора, и попутно шутил на тему актерской карьеры своей соперницы.

Ранее «Газета.Ru» подробно рассказывала о дебатах Никсон и Куомо.