Названы имена участниц конкурсов «Мисс мира» и «Мисс Вселенная» от России
На конкурсе «Мисс Вселенная» Россию представит Юлия Полячихина, которая является победительницей конкурса «Мисс Россия». Об этом сообщает РИА «Новости».
По данным агентства, на конкурсе «Мисс мира» Россию представит вице-мисс Россия 2018 Наталья Строева.
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Как отмечается, обе девушки начали активную подготовку к международным конкурсам.
При этом финал конкурса «Мисс Вселенная» состоится 16 декабря в Бангкоке, а 8 декабря на китайском острове Хайнань состоится финал «Мисс мира».
Ранее сообщалось, что британский конкурс «Мисс Вселенная» впервые выиграла темнокожая девушка.
Как отмечалось, Великобританию на конкурсе «Мисс Вселенная» представит 25-летняя Ди-Энн Кентиш-Роджерс.