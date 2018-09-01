У Дэниэла Крэйга и Рэйчел Вайс родилась дочь

У актера Дэниэла Крэйга и его жены актрисы Рэйчел Вайс родилась дочь, сообщает Daily Mail.

По словам супругов, они «очень счастливы» рождению дочери.

У пары есть дети от предыдущих браков. У Вайс есть 12-летний сын Генри от режиссера Даррена Аронофски, у Дэниэла Крэйга — 26-летняя дочь Элла от брака с Фионой Лоудон.

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Отмечается, что с апреля 2018 года пара редко появлялась на публике, посвятив себя подготовке к рождению ребенка.

Ранее стало известно, что американский актер Эдди Мерфи станет отцом в десятый раз. У актера и его возлюбленной Пейдж Батчер родится второй ребенок.