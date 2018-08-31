На обложке Cosmopolitan появилась 150-килограммовая модель

На обложке британского журнала Cosmopolitan появилась модель plus-size Тесс Холлидей. Фото нового выпуска опубликовано в инстаграме журнала.

«Я реально стала космогерл! Не могу поверить в это! Спасибо редакции журнала! Если бы я увидела подобное тело, когда была юной девочкой, это изменило бы мою жизнь», — отреагировала Холлидей на своей странице.

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Она отметила, что надеется, что это событие поможет кому-то принять и полюбить себя.

Подписчики в основном с восторгом отнеслись к появлению Холлидей на обложке.

Тесс Холлидей — известная на весь мир модель plus-size. На ее профиль в инстаграме подписаны более 1,6 млн человек. Вес девушки — около 155 килограммов при росте 160, и она считается самой полной манекенщицей мира.