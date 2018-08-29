СМИ сообщили о свадьбе Нила Янга

Певец Нил Янг женился на актрисе Дэрил Ханна, сообщает The Guardian со ссылкой на ряд источников.

По данным издания, церемония прошла неподалеку от островов Сан-Хуан на яхте музыканта.

Пару поздравил гитарист Марк Миллер, однако он отметил, что о свадьбе ему рассказал друг, присутствовавший на церемонии. Администратор блога Нила Янга также присоединился к поздравлениям.

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Отмечается, что Ханна и Янг встречались с 2014 года, после развода музыканта с женой Пеги.

Ранее стало известно, что французский актер Венсан Кассель женился на 21-летней модели Тине Кулаки.